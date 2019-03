GNTM-Kim packt aus: Heidi Klum hat gelogen

"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Kim Dammer verließ überraschend in der vierten Episode die Show auf eigenen Wunsch. Das steckt dahinter...

GNTM: Kims Ausstieg

Die gestrige "Germany's Next Topmodel"-Folge startete mit einem Schock! Zwei Kandidatinnen verkündeten direkt zu Beginn der Sendung, dass sie GNTM freiwillig verlassen. Eine von ihnen ist das bereits als Model tätige Girl Kim Dammer. Die schöne Blondine hinterließ eine Videobotschaft für ihre Fans, die in der vierten Episode ausgestrahlt wurde. Daraufhin verriet Heidi Klum, dass Kims Sehnsucht nach ihrem Freund so groß gewesen sei, dass sie sich zum Ausstieg entschloss!

GNTM: Heidi Klum hat gelogen

Doch Heidis Aussage über Kims Verbleib entspricht wohl nicht ganz der Wahrheit. Der Freund der Ex-GNTM-Kandidatin verriet gegenüber Promiflash: "Die Aussage, warum Kim nicht weitermachen wollte, ist nicht wahrheitsgemäß. Die Wahrheit dahinter ist, dass Kim ihren eigenen Weg gehen wollte." Kim hatte sich laut eigenen Aussagen in den vergangenen Jahren bereits eine beachtliche Modelkarriere aufgebaut. "Ich wollte leider nicht weitermachen, da ich durch die Verträge meinen Erfolg, den ich bis heute aufgebaut habe, hätte aufgeben müssen.", verriet Kim.

