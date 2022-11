Girls: Mehr Spaß am Sex mit PC-Muskel-Training!

Die Vorübung

Zunächst solltest du ein Gefühl dafür zu bekommen, welchen Muskel du da eigentlich trainierst. Dazu mach's dir bequem und führ vorsichtig einen Finger in deine Scheide ein. Jetzt spann deine Muskeln im Unterleib an, so wie du es tust, wenn du beim Pinkeln den Harnstrahl unterbrechen willst.

Spürst du, wie sich deine Scheide um den Finger leicht zusammenzieht? Wenn ja, dann weißt du jetzt, welche Körperregionen du dabei anspannen musst. Führ diese Übung mehrmals hintereinander aus. Immer im Wechsel: Anspannen - entspannen!

Hast du ein Gefühl dafür bekommen, worum es geht, dann beginn mit der ersten Übung.

Weiter zu: Übung 1