Lange oder kurze Haare? Dieser Trick verrät es dir!

Soll ich mir die Haare abschneiden? Diese Frage hat sich bestimmt schon jedes Mädchen einmal gestellt. Eine Kurzhaarfrisur ist eine krasse Typveränderung, die gut überlegt sein sollte. Schießlich wissen wir durch "Germany's Next Topmodel" nur zu gut, was eine neue Frisur, neue Haarfarbe oder Typveränderung alles anrichten kann. Denn nicht jeder fühlt sich wohl damit. Aber auch, wie positiv sie sich auf Aussehen und Selbstbewusstsein auswirken kann. Everything is possible. Um herauszufinden, welcher Haarschnitt am besten zur Gesichtsform passt, gibt es einen super Trick. Überzeug dich selbst!