Die Nassrasierer! Am besten legst Du Dir einen ganz normalen Damen-Rasierer zu. Die Teile kommen meistens mit zwei bis drei Klingen - Ersatzklingen kaufst Du bei Bedarf nach. Rasierst Du Dich regelmäßig, solltest Du die Klinge nach ca. 6 Wochen wechseln! Produkte: links: Nassrasierer "Quattro for Women" von Wilkinson mitte: Nassrasierer "Venus Breeze" von Gillette rechts: Nassrasierer "Intuition Plus" von Wilkinson