Generationen Update in Hollywood: Bella Ramsey

Schon in ihrer Rolle als Lyanna Mormont in “Game of Thrones” konnte man ahnen, dass Bella Ramsey (damals 12 Jahre alt) zur Next Generation Hollywood gehört.

Als Hauptrolle Ellie in der Serie „The Last Of Us“ an der Seite von Kollege Pedro Pascal (spielt Joel) wurde Bella dann zum Weltstar – und musste dabei ganz schön einstecken.

Fans der „The Last Of Us” Spiele-Vorlagen kritisierten an Bella, dass sie keine Ähnlichkeit zur Figur aus den Spielen habe.

Dennoch: Ramsey überzeugte Fans mit einer GROßARTIGEN schauspielerischen Leistung! Und ihrem coolen Charakter! Denn Bella verstellt sich keine Sekunde und steht zu sich. So spricht Bella zum Beispiel offen über Ess-Störungen. Oder über den verwirrenden Weg die eigene Geschlechts-Identität zu finden.

Wenn sie sich irgendwo zuordnen müsste, dann sagt Bella, sie sei „nonbinär“. „Am Ende bin ich nur ein Mensch. Pronomen sind mir aber egal“, sagt Ramsey, „Wenn jemand ,sie’ sagt, ist das voll in Ordnung….“

Bella zeigt: Hast du dich selbst akzeptiert, ist es nahezu total egal, was andere von dir denken.