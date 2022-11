Forbes-Liste: Welcher Schauspieler verdient in Hollywood am meisten?

Das "Forbes"Magazin hat wieder die Liste der am besten verdienenden Hollywood-Schauspieler veröffentlicht! Weil kaum jemand Einsicht auf die Konten der Schauspieler hat, hat das Magazin mit Managern, Regisseuren und weiteren Führungspersonen aus dem Film-Business gesprochen. Mit deren Hilfe wurde ein ungefähres Einkommen ermittelt, dass die Schauspieler zwischen Juni 2012 und Juni 2013 verdient haben.

An der Spitze der Liste steht Robert Downey Junior! Er wurde mit seiner Rolle als Tony Stark in "Iron Man" und "Avengers" schlagartig berühmt! Als Tony Stark spielt er dort einen stinkreichen Playboy und kommt damit offensichtlich an: Er ist zurzeit der Schauspieler in Hollywood der am meisten Geld verdient! Im letzten Jahr kassierte er ganze 74 Millionen Dollar!