Flirten: So machst du Kontakt!

Halt den richtigen Abstand!

Hier noch ein paar allgemeine Hinweise zum ersten Flirtkontakt: Ein Flirt beginnt eigentlich ganz genau so wie ein normales Gespräch. Du suchst erst einmal Augenkontakt, setzt dabei auf ein nettes Lächeln und deine positive Ausstrahlung.

Respektiere die "persönliche Zone"! Du solltest dem Boy oder dem Girl zunächst nicht zu nahe kommen! Halte knapp eine Armlänge Abstand. Warum nicht gleich näher heran? Ganz einfach: Diese Nähe ist schon groß, denn das ist die so genannte "persönliche Zone"! So nah lässt du nur Leute heran, die du kennst. Bei ganz Fremden oder unsympathischen Menschen würdest du das schon als zu nahe empfinden und zurück weichen. Also erst mal auf Armlänge ran und reden - dann fühlt sich der Boy oder das Girl nicht überrumpelt!

Nähere dich der "Intimzone"! Fühlst du dich gut und scheint der Boy oder das Girl auch an dir interessiert, dann gehst du während des Plauderns ein wenig näher ran - in die so genannte "Intimzone". Das klingt vielleicht etwas komisch für dich. Aber als Intimzone bezeichnet man einfach den Bereich, der etwa 50 Zentimeter um dich rum reicht. Verringere den Abstand langsam - schieb dich unauffällig näher heran!

Lässt er oder sie es geschehen, dass du so nahe heran kommst, hast du den wichtigen, entscheidenden Schritt beim Flirten schon gemacht: Du bist ihm oder ihr nahe! Dabei ist es echt total egal, ob ihr vom Wetter redet oder über Lehrer lästert. Wenn ihr so nahe zusammenkommt, ist beiden klar, dass es um mehr geht als nur Smalltalk.

Zurück zum Artikel . . .

Zurück zur Übersicht!