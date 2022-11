Flirten: So kommst du ins Gespräch!

Komplimente schaffen Nähe!

Manchmal kommst du mit deinem Flirtpartner gut ins Gespräch. Ihr quatscht über Gott und die Welt - aber kaum über euch. Dabei würdest du so gern mehr über ihn erfahren. Ob er einen Freund oder eine Freundin hat, was er über dich denkt oder ob er dich attraktiv findet. Wenn du willst, dass euer Gespräch persönlicher wird, probier's mal so:

Mach ein Kompliment!

Stell dir vor, dein Flirtpartner redet zum Beispiel die ganze Zeit über seine Lieblingsband. Dann unterbrich ihn irgendwann und sag: "Ich find's total süß, wie leidenschaftlich du erzählst, wenn's um deine Lieblingsband geht." Oder: "Deine Begeisterung ist richtig ansteckend. Vor allem, wenn du dabei so schön lachst."

Ein anderes Beispiel: Dein Schwarm hat ein geiles Tattoo oder trägt ein originelles Outfit. Dann sag zum Beispiel: "Sorry, auch wenn's gerade nicht zum Thema passt - aber dein Tattoo (dein Outfit) passt supergut zu dir. Find ich toll!"

Ein unverhofftes Kompliment verfehlt selten seine Wirkung. Du wirst sehen: Durch so ein Kompliment, kommt ihr euch sofort etwas näher.

Am besten kommen Komplimente, die sich auf eine ganz konkrete Eigenschaft des Flirtpartners beziehen. Probier's einfach mal aus!

