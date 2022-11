Flirten: So kommst du ins Gespräch!

Gesprächsthemen: Worüber reden?

Ein Flirtgespräch dient dazu, dem anderen näher zu kommen, ihn kennen zu lernen und seine Nähe zu genießen. Wenn dir nicht gleich ein Thema einfällt, worüber du mit deinem Flirtpartner reden könntest, mach dir keinen Stress!

Mach dir klar: Wenn er Interesse an dir hat, läuft er deshalb nicht gleich weg. Denn dann will er ja auch was von dir.

Schau, welche Themen sich anbieten! Worüber ihr ins Gespräch kommen könnt, hängt oft vom Ort und der Situation ab, in der ihr euch begegnet.

Beide liefern immer genügend Gesprächstoff für ein Flirtgespräch: Die geile Band auf dem Konzert, die unfreundliche Bedienung im Café, der Prüfungsstress in der Schule, die brütende Hitze im Schwimmbad, dein Tattoo, sein Motorrad, die Uhrzeit.

Weiter zu: Fragen stellen ist gut!