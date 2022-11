Fiktive Figuren Penis-Voting – Platz 3: Forrest Gump

Okay, das kommt überraschend, aber Klutfigur Forrest Gump aus dem gleichnamigen Film (1994) wird von über 16.700 Fans auf Platz drei des Penis-Votings fiktiver Figuren gevotet. Basieren tut diese Entscheidung der Reddit-Community auf dem Fakt, dass in der Buchvorlage tatsächlich von Gumps Penisgröße geschrieben wird und Jenny in einer gemeinsamen Liebesnacht von seinem besten Stück beeindruckt gewesen sein soll.

Ein anderer Fan stellt die Vermutung in den Raum: „Forrest ist gar nicht dumm. Er hat einfach nicht genug Blut, um sein Hirn und seinen Penis zu durchbluten.“ Ist vielleicht was dran…