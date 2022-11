Fernbeziehung! Wie mache ich Schluss?

Nele, 14: Ich bin seit einem Jahr mit meinem Freund zusammen. Er ist 16 Jahre alt. Wir führen eine Fernbeziehung, weil er in einem Internat ist. Und das ist über 400 Kilometer von mir weg. Wir können nicht mal richtig telefonieren, weil die dort kaum telefonieren dürfen. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich ihn nicht mehr so richtig liebe. Deswegen möchte ich Schluss machen. Aber wie soll ich ihm das sagen? Welche Worte sind die richtigen für so etwas?

Dr.-Sommer-Team: Ehrlich und fair

Liebe Nele,

es ist schwer, über einen langen Zeitraum eine glückliche Fernbeziehung zu führen. Also mach Dir keine Vorwürfe, wenn Dir Euer Kontakt nicht mehr ausreicht, um Eure Liebe weiterhin aufrecht zu erhalten. Wenn es so ist, dann solltest Du das ehrlich sagen. "Ehrlich und fair" sagt sich wahrscheinlich leichter, als es dann in Wirklichkeit ist. Doch trotzdem ist es die Art beim Schlussmachen, die für beide Seiten am besten zu bewältigen ist.

Wertschätzend ist es, wenn Du es persönlich sagst – in Eurem Fall wahrscheinlich am Telefon. Ein Brief oder eine Mail ist auch eine Möglichkeit. Dann erfährst Du aber vielleicht nicht, wie ihn Deine Worte erreicht haben.

Also sag es ihm persönlich und genau so, wie es ist: Dass Du ihn nicht mehr genug liebst und dass Dir die große Entfernung zu schaffen macht. Teile davon kann er sicher nachempfinden, auch wenn es schmerzhaft für ihn ist. Es geht aber auch nicht in erster Linie darum, dass er Dich versteht. Das ist meist zu viel verlangt von dem Verlassenen. Sondern es geht darum, dass Du zu Deinen Gefühlen stehst und Dich von etwas frei machst, was Dich belastet: eure Fernbeziehung. Er muss seinen Weg finden, damit zu umzugehen. Seinen Liebeskummer kannst Du ihm nicht ersparen oder abmildern.

Und fair bleiben meint vor allem, sich gegenseitig keine Vorwürfe zu machen. Denn es gehören immer zwei dazu, wenn eine Beziehung endet. Wir wünschen Dir den Mut, den Du brauchst, um mit ihm zu reden.

Dein Dr.-Sommer-Team

