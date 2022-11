Falschgeld und Drogen: Strafanzeige gegen Joey Heindle

OMG! Wurde Joey Heindle wegen Drogen und Falschgeld in Thailand verhaftet? Das sind zumindest die krassen Vorwürfe gegen ihn!

Immer wieder schlittert der Ex-DSDS-Star in brenzliche Situationen! Doch was jetzt passiert ist, ist echt heftig! In Thailand soll Joey Heindle wegen Drogen und Falschgeld verhaftet worden sein! Krass! Doch wie kommt es zu diesen Vorwürfen?

Eigentlich wollte Joey in Thailand einen Werbespot für eine Getränkefirma drehen. Doch der Sänger sah den Aufenthalt wohl eher als Privatvergnügen an.

Die Bild veröffentlichte die Kündigung der Firma, in der die ganzen Vorwürfe gegen Joey aufgelistet sind. Er soll - statt zu arbeiten - Freunde in sein Hotel geladen haben und auf Kosten der Firma ordentlich gefeiert haben.

Da hätte dir Firma wahrscheinlich noch ein Auge zugedrückt, wenn es nicht noch viel krasser gekommen wäre. Joey Heindle soll wegen Drogen und Falschgeld verhaftet worden sein!