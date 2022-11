"Exklusiv in BRAVO: Stalker von ""DSDS""-Star Manuel ist in Wirklichkeit sein Lover! "

Manuel Hoffmann (19) belügt seine Fans! So zumindest stellt sich die Situation nach einem exklusiven Interview von BRAVO mit dem jungen Mann dar, von dem der "DSDS"-Kandidat in der Öffentlichkeit sagt, er sei kein Freund und ihn sogar als Stalker bezeichnet!

Die Wahrheit sieht laut David aus Hannover ganz anders aus. Der 18-Jährige präsentiert Fotos, welche ihn und Manuel eng aneinandergekuschelt im Bett zeigen - mit nacktem Oberkörper.

Er und Manuel hätten sich am Samstag von Manuels erstem "DSDS"-Aus kennengelernt und sich super verstanden: "Ich habe mich ein bisschen in ihn verguckt", gesteht David. Auch Manuel sei begeistert gewesen - und habe ihn und eine Freundin am nächsten Abend zu einem Treffen in ein Hotel eingeladen. "Im TV wirkt Manuel schüchtern, aber er ist alles andere als das", so David. ""Er wusste genau, was er wollte!"

Geküsst hätten sich die beiden auch, wie David berichtet. "Er hat mich zu nichts gezwungen. Aber wie weit wir genau gegangen sind, das verrate ich nicht!" Manuel habe ihm sogar Hoffnung gemacht: "Wir wollten uns in aller Ruhe kennenlernen und dann sehen, was uns die Zukunft bringt", erklärt David.

Nach der gemeinsamen Nacht habe sich der Sänger nicht mehr gemeldet, erzählt David enttäuscht in BRAVO. "Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Wir haben uns nicht gestritten."

Auf Anfrage von BRAVO sagt Manuel: "Ich kenne ihn nicht persönlich. Habe noch nie eine SMS oder einen Anruf von ihm bekommen." Und er betont: "Er ist mit Sicherheit nicht mein Freund. Ich hatte noch nie was mit einem Jungen!" David ist geschockt: "Ich bin richtig wütend auf Manuel. Dabei ist doch alles von ihm ausgegangen!"

Das vollständige Interview sowie die Fotos gibt's in der aktuellen BRAVO-Ausgabe 15/2010!

..................................................................................................................

» BRAVO: Alle Infos zur aktuellen Ausgabe!

» Teste dich: Hast du das Zeug zum Castingstar?

» "DSDS" - deine Top Ten!

» "Deutschland sucht den Superstar" - das Quiz!