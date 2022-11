Ex-Star-Paare: Emma Stone & Andrew Garfield

Was heute Tom Holland und Zendaya für die neue „Spider-Man“-Trilogie waren, waren damals Andrew Garfield und Emma Stone für die alte! Die beiden lernten sich am Set von „The Amazing Spider-Man“ kennen und lieben. Die Chemie zwischen ihren beiden Figuren ist also nicht rein auf ihrer Schauspielkunst aufgebaut!

Für viele Fans war es ein trauriger Tag, als die beiden verkündeten, dass sie nicht länger zusammen sein würden. 🥺 Kleiner Wermutstropfen: Die beiden verstehen sich bis heute blendend!

Im „Vanity Fair’s Little Gold Men“-Podcast sprach Garfield über die Beziehung, die er mit Emma Stone hat: „Wir mögen uns beide so sehr und das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, eine bedingungslose Sache.“ Zwischen ihnen gebe es „so viel Liebe, so viel Respekt“ und er sei ihr größter Fan! 💖