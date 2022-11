Der Europa-Park in Rust in Baden-Württemberg ist mit Abstand der beliebteste Erlebnispark Deutschlands. Rund 5,6 Millionen Besucher kommen jährlich. Er wurde sogar von einer amerikanischen Zeitschrift zum besten Freizeitpark der Welt gewählt. Zur Saison 2018 wurden eine Virtual-Reality-Achterbahn eröffnet. In diesem Jahr gibt es einige neue spektakuläre Shows wie die Akrobatik Show "Times Two". Im November 2019 wird die neue Wasserwelt Rulantica eröffnet. Zum Erlebnispark gehören fünf Hotels, ein Campingplatz sowie ein Kino. Öffnungszeiten: von Ende März bis Anfang November täglich von 9 bis mind. 18 Uhr, Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 52 Euro, Kinder von 4 bis 11 Jahren zahlen 44,50 Euro