Eure Fragen: Meine Eltern streiten nur noch, was mach ich bloß?

Nico, 15: Ich brauch dringend Hilfe, denn meine Eltern streiten dauernd, das macht mich fertig! Und am meisten nervt, dass sie mich oft fragen, wer von ihnen schlimmer ist. Wenn ich dann sage "Papa", ist er sauer. Sage ich "Mama", ist sie beleidigt. Ich hab doch beide lieb, aber am besten wäre es wahrscheinlich, wenn sie sich trennen. Soll ich ihnen das sagen?

DR.-SOMMER-TEAM: Du brauchst dich nicht einzumischen!

Lieber Nico, ich kann gut verstehen, dass dich das ständige Streiten deiner Eltern nervt und auch unglücklich macht. Denn du wünschst dir ein Zuhause, in dem die Eltern liebevoll und freundlich miteinander umgehen und du dich geborgen und wohlfühlen kannst. Es ist nicht okay, wenn deine Eltern dich in ihren Streit hineinziehen. Denn du hast damit nichts zu tun und kannst ihre Probleme nicht lösen. Darum gib keine Antwort mehr, wenn sie dich fragen, wer denn nun schlimmer ist. Es ist auch nicht deine Aufgabe, ihnen zur Trennung zu raten. Was du deinen Eltern aber sagen solltest, ist etwas ganz anderes. Nämlich, wie es dir geht. Wie es in dir aussieht. Was du dir wünschst. Zum Beispiel so: "Ich bin traurig, wenn ihr streitet und habe Angst, dass es nie mehr besser wird. Dabei sehne ich mich sehr nach einem schönen Zuhause und ich wünsche mir so, dass ihr euch vertragt. Könnt ihr mich verstehen?"

Liebe Grüße, dein Dr. Sommer-Team!

Mehr lesen:

» Wenn Eltern sich trennen!

» Bitte nicht stören: Das ist deine Privatsphäre!