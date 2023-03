Erstes Mal lesbisch!

Kein Grund zur Hektik, auch und besonders nicht beim ersten Mal lesbischen Sex! Sex ist etwas Schönes, etwas Sinnliches – keine schnelle Nummer, gerade nicht beim ersten Mal. Ein gutes Vorspiel macht die ganze Sache doch auch gleich viel schöner! Leidenschaftliche Küsse, zarte Berührungen an Stellen, die dich erregen … Erkundet eure Körper, vielleicht gibt es erogene Stellen, von denen ihr selbst noch gar nichts wusstet?! Und stress dich nicht, dass du UNBEDINGT einen Orgasmus bräuchtest! Klar kann es sein, dass der wahrscheinlicher ist, immerhin weiß dein Gegenüber im besten Fall, was Mädchen so anturnt, aber allein durch die ungewohnte Situation kann es passieren, dass der ausbleibt. Was ja überhaupt nicht schlimm ist! Sex ist nicht automatisch „erfolgreich“, wenn beide kommen, sondern kann auch so eine wunderbare Erfahrung sein!