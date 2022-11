Erste Liebe - kurze Liebe!

Probier aus, wer zu dir passt!

Mit der ersten Liebe beginnt die Zeit des Ausprobierens! Dazu gehört auch, dass du Beziehungen anfängst und dich wieder trennst. Das ist weder unmoralisch noch unnormal und bedeutet nicht, dass du später zu keiner dauerhaften Beziehung fähig bist.

Kann sein, dass es dich verunsichert, wenn du dich schnell verliebst, aber das Gefühl genauso schnell wieder verschwindet, wie es gekommen ist. Das ist völlig normal.

Schließlich muss jeder für sich erst mal herausfinden, was für eine Art von Beziehung gut für ihn ist. Das kannst du nur Ausprobieren. Nur so lernst du deine Vorlieben, deine Bedürfnisse und deine Ansprüche an einen Partner besser kennen.

