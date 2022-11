Er will meine Brüste sehen!

Janine, 15: Ich hab ein Problem. Mein Freund möchte mich unbedingt ohne Shirt und BH sehen. Er möchte meine Brüste sehen und auch anfassen. Aber ich traue mich nicht, ihm meine Brüste zu zeigen, weil sie so groß sind und hängen. Ich hab richtige Hängebrüste. Und das ist mir total peinlich. Ich kann ihn ja verstehen. Aber ich hab Angst, dass er sie dann nicht mehr toll findet. Er sagt mir nämlich nie was er an mir toll findet und was nicht. Ich schäme mich so. Was soll ich denn machen.

Dr.-Sommer-Team: Mach es erst, wenn Du es willst.

Liebe Janine,

erst Mal vorweg: Du musst Deinem Freund nicht jeden Wunsch erfüllen, denn er hat. Wenn Du also noch Zeit brauchst, dann nimm sie Dir. Du scheinst Deinen Körper gerade selber nicht schön zu finden. Und da ist es klar, dass Du Dir nicht vorstellen kannst, dass Dein Freund alles an Dir toll und auch sexy findet. Vielleicht brauchst Du noch mehr Vertrauen zu ihm, was erst mal langsam wachsen muss. Wenn Du Angst hat, was er sagen wird, dann erkläre ihm das. Sag ihm zum Beispiel: "Ich finde meine Brüste leider gar nicht schön und ich hab Angst, dass Du das auch findest, wenn Du mich nackt siehst." Damit lässt Du ihn wissen, wie sensibel Du auf seine Reaktion auf Deinen Körper reagierst. Wenn Du Dich entschließt, ihn so nah an Dich heranzulassen, mach Dir folgendes klar: Es ist wahrscheinlich, dass er gar nicht viel zu Deinen Brüsten sagen wird. Recht sicher wird er einfach begeistert schauen oder fühlen, worauf er sich schon so lange freut. Und zwar egal ob Deine Brüste hängen oder nicht. Wenn Dir Sehen und Fühlen auf ein Mal zu viel ist, mach das Licht aus und lass ihn erst mal nur fühlen. Das reicht für den Anfang total. Und wenn Du Dich sicher fühlst, kannst Du immer noch entscheiden, ob Du eine kleine Lampe anmachst. Jungen sehen den Körper eines Mädchens mit ganz anderen Augen. Sie freuen sich über das Schöne und begeistern sich für weibliche Formen und Regionen, die sie zum ersten Mal erforschen dürfen. Vertraue darauf! Und fang an mit Deinem Körper Frieden zu schließen.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Brüste und Brustwarzen! Wie Du sie pflegst, was Du über sie wissen solltest!

