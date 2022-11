Er will einen Dreier - ich nicht!

Joana, 16: Mein Problem ist: Mein Freund will einen Dreier mit meiner besten Freundin und mir. Sie ist davon total begeistert. Aber ich überhaupt nicht. Was soll ich denn jetzt tun?

Dr.-Sommer-Team: Bleib bei Deinem „Nein“!

Liebe Joana,

Du möchtest Deinen Freund und Dein Intimleben nicht mit einer dritten Person teilen. Auch nicht mit Deiner besten Freundin. Und das ist völlig in Ordnung. Denn Sex zu dritt ist nur dann für alle schön, wenn jeder seine 100 prozentige Zustimmung dafür gibt. Und das ist bei Dir einfach nicht der Fall. Deshalb versuche, ihnen konsequent klar zu machen, dass Du bei der Sache nicht mitmachst. Denn es würde sich währenddessen und danach schlecht anfühlen, weil es nicht das ist, was Du willst. Wünschenswert wäre natürlich, dass beide Deine Entscheidung respektieren . Leider scheint es aber so zu sein, dass Dein Freund und Deine beste Freundin Dich mit ihrer Idee unter Druck setzen . Ihre Neugierde auf eine neue Erfahrung ist also jetzt schon enttäuschend für Dich. Das Vertrauen in Deinen Freund ist deshalb schon angeknackst. Oder? Deshalb sage ihm, was Du von ihm erwartest: „Ich will nicht, dass meine Freundin mit uns einen Dreier macht. Akzeptiere das. Wenn Du das nicht kannst, passen wir nicht zusammen.“ Das ist hart. Aber alles andere wäre ein fauler Kompromiss . Ein klares „nein“ können übrigens viele Menschen besser annehmen, als ein „vielleicht“ oder ein „ich weiß noch nicht“. Also trau Dich. Ein „nein“ ist die einzige Möglichkeit, Dir selber treu zu bleiben .

Dein Dr.-Sommer-Team!

