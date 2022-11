Entjungfern vor dem ersten Mal?

Dr. Sommer-Team: Das brauchst Du nicht!

Liebe Marie,

es gehen viele Schauermärchen um, was beim ersten Mal passieren kann. Dabei erleben die meisten Mädchen es als schön. Deshalb geh jetzt nicht von vornherein davon aus, dass Du dabei Schmerzen haben wirst oder es zu einer leichten Blutung kommen könnte. Beides muss nicht passieren.

Denn es ist so: Das Jungfernhäutchen hat eine natürliche und etwas dehnbare Öffnung in der Mitte. Durch sie passt zum Beispiel normalerweise ein Tampon problemlos hindurch. Werden größere Gegenstände oder eben ein Penis eingeführt, kann das Häutchen so weit gedehnt werden, dass es einreißt. Das muss aber nicht passieren. Es kann sich auch einfach weit dehnen. Und Schmerzen entstehen - wenn überhaupt - nicht, wenn das Jungfernhäutchen einreißt, sondern wenn ein Mädchen zu verkrampft ist oder nicht feucht genug.

Außerdem bluten nur wenige Mädchen, wenn sie zum ersten Mal Geschlechtsverkehr haben. Passiert es doch, sind es nur wenige Tropfen Blut. Nicht vergleichbar mit der Regelblutung.

Ein Junge wird es jedenfalls nicht spüren, ob das Mädchen schon mal Geschlechtsverkehr hatte. So sensibel ist die Penisspitze dann auch wieder nicht. Und zu schämen brauchst Dich ohnehin nicht dafür, dass Du noch Jungfrau bist. So geht es einem Drittel der Jugendlichen in Deinem Alter.

Also erspare Dir bitte Versuche, Dein Jungfernhäutchen krampfhaft zum Einreißen zu bringen. Es hat für Dich keinen positiven Effekt. Um Dich auf Dein erstes Mal vorzubereiten, genügt es, wenn Du Dich über sichere Verhütung informierst. Der richtige Junge und ein sicheres Gefühl machen es zu einem schönen Ereignis.

Dein Dr.-Sommer-Team