Einen Korb geben: Persönlich, per Mail, per SMS oder wie?

Jemandem einen Korb geben - also eine klare Absage für eine Beziehung erteilen - kann man auf ganz unterschiedliche Weise. Aber welche Art ist angemessen? Hier erfährst du es!

Der persönliche Korb! - Meistens die beste Wahl!

Die beste und freundlichste Art jemandem mitzuteilen, dass er sich keine Hoffnungen auf eine Beziehung machen soll ist, es ihm von Angesicht zu Angesicht zu sagen. Klar, das erfordert schon ein bisschen Mut. Doch wer den aufbringt wird merken, dass die meisten Verehrer froh darüber sind, dass ihr Annäherungsversuch auf diese Weise gewürdigt und nicht einfach ignoriert wird.

Der Korb per Brief oder Mail! - Die 2. Wahl, wenn's persönlich nicht geht!

Hat dir jemand seine Liebe per Brief oder Mail eingestanden, dann ist es auch okay, wenn du ihm per Brief oder Mail eine Absage erteilst. Kennst du denjenigen schon persönlich, ist es angemessen, dass du deine Absage mit ein paar Worten begründest. Ist er dir fremd, reicht es zu schreiben, dass du kein Interesse hast.

Der Korb am Telefon! - Nur bei telefonischen Liebeserklärungen!

Hier gilt das gleiche wie bei einem Korb per Brief oder Mail: Gesteht dir jemand seine Liebe am Telefon, dann ist es okay, wenn du ihn auf die gleiche Weise zurückweist. Du solltest ihm/ihr aber dann auch die Gelegenheit geben, etwas dazu zu sagen oder nachzufragen. Willst du das vermeiden, dann schreib lieber einen Brief oder eine Mail.

Der Korb per SMS! - Absolut daneben!

Jemandem einen Korb per SMS zu geben ist würdelos und voll daneben. Wahrscheinlich wärst du selbst auch komplett gekränkt, wenn jemand so was mit dir machen würde. Einzige Ausnahme: Wenn du selbst per SMS angemacht wirst. Dann ist es okay genauso stillos und einsilbig zu antworten.

Der Online-Korb! - Nur bei Online-Kontakten!

Nirgendwo ist es leichter, Körbe auszuteilen, als im Internet. So lange du anonym bleibst, besteht keinerlei Verpflichtung auf ein Liebesgeständnis zu antworten. Zumal es sowieso absurd ist, mit jemandem zusammenkommen zu wollen, wenn man sich so gut wie gar nicht kennt. In solchen Fällen kannst du davon ausgehen, dass ein Liebesgeständnis auch nicht wirklich ernst gemeint ist. Anders ist es, wenn du mit jemandem schon länger Kontakt hast. Dann ist es eine Frage der Höflichkeit, ehrlich und ernsthaft darauf zu reagieren.

Zurück zur Übersicht!