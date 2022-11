Ein Junge ist in mich verliebt, doch ich liebe einen anderen . . .

Tina, 14: In meinem Tanzkurs gibt es einen Jungen, er heißt Ben. Wir sind befreundet, und ich mag ihn auch sehr gern. Gestern hat er mich gefragt, ob ich mit ihm zusammen sein will. Ich hab gesagt, dass ich es mir überlege. Aber ich bin in einen Jungen aus meiner Schule verliebt. Wie kann ich Ben das sagen, ohne ihn zu verletzen?

DR.-SOMMER-TEAM: Sag ihm die Wahrheit, aber mit einfühlsamen Worten!

Hallo, Tina, es geschieht oft, dass ein Junge oder Mädchen verliebt ist, der andere diese Gefühle aber nicht erwidert. Du bist sehr feinfühlig und möchtest den Jungen aus dem Tanzkurs nicht verletzen. Doch das kannst Du leider nicht verhindern. Denn abgewiesen zu werden tut einfach weh.

Trotzdem: Sag Ben die Wahrheit. Zum Beispiel so: „Ich mag dich wirklich gern. Aber ich bin nicht in dich verliebt, sondern in einen anderen Jungen. Es tut mir Leid, wenn ich dich enttäusche. Aber das ist die Wahrheit – und ich finde, es ist fair, sie dir zu sagen.“ Der Junge wird vermutlich traurig sein. Doch vertraue darauf, dass er den Liebeskummer irgendwann überwinden wird.

Dein Dr. Sommer-Team

