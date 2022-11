Dürfen wir uns schon nackt sehen?

Max, 12: Meine Freundin und ich dürfen ja noch keinen Sex haben, weil wir dafür ja noch zu jung sind. Aber ist es erlaubt, dass wir uns nackt sehen? Ohne Petting oder so?

Dr.-Sommer-Team: Grundsätzlich ja…!

Lieber Max,

gesetzlich spricht nichts dagegen, dass Ihr Euch nackt seht, solange Ihr auf sexuellen Handlungen verzichtet. Sonst dürften Jungen und Mädchen in Eurem Alter ja auch nicht gleichzeitig in die Sauna oder Sammelumkleidekabine gehen. Die Sache ist nur die: Wenn Ihr Euch erst mal zu zweit nackt gegenübersteht oder liegt, ist es manchmal gar nicht so leicht, wirklich auf Berührungen zu verzichten. Und das kann natürlich schnell erregend sein. Ob Ihr es dann schafft, auf Petting zu verzichten, wisst Ihr selber am besten. Denn nur Ihr könnt einschätzen, ob Eure Neugierde auf neue Erfahrungen stärker ist, als der Wille, noch auf diese Erfahrungen zu warten. Sprecht darüber, damit Ihr ein Gespür dafür bekommt, ob Euch beiden wohl bei dem Gedanken ist, Euch schon ohne Kleidung zu sehen. Und dann entscheidet…

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Mit welchem Alter ist Sex erlaubt?

