Dürfen Mädchen zusammen Sex haben?

Mirja, 15: Mir ist es etwas peinlich, Euch zu schreiben. Weil: Ich bin lesbisch. Meine Freundin und ich sind beide 15 Jahre alt. Und jetzt wollen wir gern mal Sex und Petting haben. Aber wir wissen gar nicht, ob das zwischen Mädchen erlaubt ist. Könnt Ihr uns weiter helfen?

Dr.-Sommer-Team: Ja, wenn beide mindestens 14 Jahre sind.

Liebe Mirja,

in Deutschland sind sogenannte „sexuelle Handlungen“ erlaubt, wenn beide Partner wenigstens 14 Jahre alt sind. Und damit ist auch Petting gemeint. Dabei ist es egal, ob Junge und Mädchen Sex haben, oder gleichgeschlechtliche Paare. Denn: Homosexualität ist hier erlaubt. Es gibt also kein Gesetzt, dass Euch Euren Wunsch verbietet. Fühlt Euch ganz frei Eure ersten Erfahrungen zu machen. Es ist doch toll, dass Ihr beide Euch schon so früh sicher seid, dass Ihr lesbisch seid. Schämt Euch deswegen nicht. Ihr liebt eben Girls! Probiert beim Kuscheln alles aus, was Ihr bei Euch selber auch schön findet. Da Ihr beide Mädchen seid, wisst Ihr ja, wo die besonders empfindsamen Stellen sind. Wenn Du noch ein Paar Tipps brauchst, klick hier. Vielleicht ist ja etwas dabei, was Du selber noch nicht ausprobiert hast. Viel Spaß beim Entdecken.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Lesbisch sein: Wenn Girls Girls lieben!

» Du hast eine Frage an uns? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.