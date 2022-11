DSDS-Steckbrief: Ardian Bujupi

Mottoshow Zwei - Après Ski Hits: "Tonight (I’m Lovin' You)" von Enrique Iglesias

Mottoshow Vier - Partykracher: "Beautiful Monster" von Ne-Yo

Mottoshow Sechs - Deutschland gegen Amerika: "Glow" von Madcon und "I Need A Dollar" von Aloe Blacc

Mottoshow Acht - Rock, Pop und Disco Fever: "Here Without You" von 3 Doors Down, "Fairytale" von Alexander Rybak und "Sex Machine" von James Brown

Halbfinale: "Loving You Is Killing Me" von Aloe Blacc, "Feeling Good" von Michael Bublé und "Wavin' Flag" von K’Naan

