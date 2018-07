Wo kriege ich kleine Kondome?

Florian, 14: Bis jetzt habe ich kein passendes, kleines Kondom gefunden. Meine Freundin möchte aber kein Femidom benutzen. Was soll ich jetzt tun? Könnt ihr mir sagen, wo ich extra kleine Kondome bekomme?

Dr. Sommer-Team: In der Apotheke oder dem Internet!

Hallo Florian,

es ist sehr verantwortungsbewusst von Dir, dass Du nicht auf Kondome verzichten willst. Schade, dass Deine Freundin Dir nicht dabei behilflich ist, eine Lösung zu finden. Das Femidom ist nämlich eine gute Alternative für Paare, bei denen der Junge kein passendes Kondom findet. Und mit diesem Thema bist Du nicht allein, sondern so geht es vielen anderen Jungen auch. Klar. Denn erstens ist das beste Stück bei Jugendlichen von der Größe her noch nicht voll entwickelt. Und außerdem hat jeder Penis eine individuelle Form. Also passen auch nicht jedem die Standardkondome. Jetzt zu den schmalen Größen: Im Supermarkt oder der Drogerie sind Kondome mit der Aufschrift 52 Millimeter meist die kleinste erhältliche Größe. Sie passen Jungen mit einem Penisumfang von 10,4 Zentimetern. Doch Apotheken bieten auch schmalere Kondome an. Und im Internet bekommst Du sogar Kondome ab 41 Millimetern, die also für einen Penisumfang von 8,2 Zentimetern perfekt passen. Also miss genau nach und finde auch für Dich das passende Kondom. Gummies in über 50 verschiedenen Größen gibt es zum Beispiel hier.

Dein Dr.-Sommer-Team

