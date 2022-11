Damit das Femidom nicht in der Scheide verrutscht, ist es mit zwei biegsamen Ringen ausgestattet. Der äußere Ring bleibt während des Sex außerhalb der Scheide über den Schamlippen. Der innere Ring wird vor dem Einführen zusammengedrückt, in die Scheide geschoben. Dort findet er fast von selbst seinen Platz, an dem das Femidom dann nicht wegrutschen kann. So kleidet das Femidom das Innere der Scheide wie eine zweite Haut aus. Jetzt kann der Partner seinen Penis in die mit dem Femidom geschützte Scheide einführen. Der Samenerguss wird dann im Femidom aufgefangen. Damit nichts heraus läuft, muss es direkt nach dem männlichen Orgasmus aus der Scheide gezogen und im Mülleimer entsorgt werden.