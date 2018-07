Wie lange wächst mein Penis noch?

Ulrik, 16: Mein Penis ist im erregten Zustand zwölf Zentimeter lang. Jetzt möchte ich gern wissen, ob er noch wächst. Könnt Ihr mir das sagen?

Dr.-Sommer-Team: Etwa bis Du 20 Jahre alt bist!

Hallo Ulrik,

offenbar machst Du Dir Sorgen, dass zwölf Zentimeter nicht lang genug sein könnten. Das brauchst Du nicht. Mit Deiner Penislänge liegst Du absolut im Durchschnitt. Die anderen Jungen haben also auch nicht alle einen viel größeren Penis. Die Länge Deines besten Stückes ist jedenfalls völlig ausreichend, um ein Mädchen sexuell befriedigen zu können. Also mach Dir keine Sorgen, falls nicht mehr so viele Zentimeter dazu kommen sollten. Normalerweise hat sich der Penis etwa bis zum zwanzigsten Lebensjahr weitgehend vollständig entwickelt. Je nachdem, wie lange Du schon in der Pubertät bist, kann da also noch einiges passieren. Versprechen können wir das aber natürlich nicht. Versuche die weitere Entwicklung gelassen abzuwarten.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Penisgröße! Wie wichtig ist sie wirklich?

» Penislänge! Worauf es Mädchen ankommt!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.