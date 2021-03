Unglücklich verliebt? So wirst du deinen Liebeskummer los!

Unglücklich verliebt? Liebeskummer tut weh!

Dein Schatz hat dich verlassen oder aus deinem Schwarm und dir wurde nichts? Wenn so etwas passiert und man unglücklich verliebt ist, muss man sich viel Zeit nehmen, um diesen Liebeskummer zu verarbeiten. Da darf man schon mal weinen, rumschreien, sich zurückziehen oder sich mal richtig bei den Freund*innen ausheulen. Das ist ganz natürlich und hilfreich, um über den Kummer hinweg zu kommen. Irgendwann hat man die Person vergessen und verliebt sich in jemand Neues. Doch das mit dem Vergessen ist nicht immer so einfach, wenn dein*e Traumpartner*in in deinem Kopf feststeckt wie ein Kaugummi im Haar. Wir versuchen dir mit diesen Tipps durch diese schwere Situation zu helfen! 😊

Unglücklich verliebt? So kommst du von ihr*ihm los

Wenn du jemand einfach nicht vergessen kannst, dann liegt es ganz oft daran, dass du ihn*sie im tiefsten Inneren des Herzens gar nicht vergessen willst. Wenn die Situation jedoch wirklich hoffnungslos ist und du wirklich unglücklich verliebt bist, tust du dir damit aber keinen Gefallen. Im Gegenteil, es gibt mehrere Gründe, warum du dich damit nur noch unglücklicher machst. Versuche doch einfach ein paar dieser Tipps anzuwenden! ⤵️

Lebe im Jetzt

Immer an den Traumpartner*in zu denken, macht nicht glücklich. Im Gegenteil: Beim Kaffee mit deinen Freunden oder während dem Sport driften die Gedanken ab. Versuche den Moment zu genießen und deine Gedanken von dieser einen Person wegzulenken.

Sei glücklich

Jedes Mal, wenn du einen positiven Gedanken hast, schüttet dein Gehirn Glückshormone aus. Wenn du aber die ganze Zeit an deinen Schwarm denkst, macht dich das bestimmt nicht glücklich. Also tu dir was Gutes und bringt die Glückshormone wieder in Schwung, indem du an Dinge denkst, die dich glücklich machen.

Mach Dich frei für eine neue Liebe

Wenn du immer an ihn*sie denkst, hast du keine Augen für jemand Neues. Vielleicht sitzt du gerade im Restaurant mit einem*einer Freund*in und ein hübscher*s Junge*Mädchen geht gerade an euch vorbei und wirft dir ein Lächeln zu. Du siehst ihn*sie aber nicht, weil du gerade an deinen Schwarm denkst. Wie schade! Also Augen auf für neue Begegnungen.

Brich den Kontakt ab

Es ist am besten, du brichst den Kontakt zu deinem Schwarm sofort ab, sobald du merkst, dass nichts aus euch beiden wird. Das heißt, kein WhatsApp, keine Anrufe und wenn du ihm*ihr zufällig über den Weg läufst, grüß ihn*sie freundlich und geh dann weiter. Alles andere tut nur unnötig weh und erinnert dich daran, dass du unglücklich verliebt bist.

Liebeskummer tut weh, aber du wirst ihn überstehen! istockphoto

Sei ehrlich zu dir selbst

Manchmal muss man der Realität in die Augen schauen. Dein Schwarm hat sich vielleicht einfach nicht in dich verliebt oder ist schon über dich hinweg. Wenn es so ist, musst du es akzeptieren. Gefühle kannst Du nicht erzwingen.

Akzeptiere Deine Gedanken und Gefühle

Es bringt nichts, deine Gedanken oder Gefühle wegzustoßen. Stattdessen ist es besser, sie zu akzeptieren. Je mehr du dich nämlich gegen sie sträubst, desto stärker werden sie.

Du verdienst es, geliebt zu werden

Denk daran, dass es da draußen einen Menschen gibt, der dich genau so lieben wird, wie du es verdienst. Manchmal dauert es einfach eine Weile, bis du ihn*sie findest. Aber dann wirst du sehen, alles läuft wie von alleine und ihr beide werdet euch super ergänzen.

Er*sie war nicht perfekt

Wenn man verliebt ist, dann sieht man vor allem die guten Seiten an einem Menschen. Schreib eine Liste mit allen negativen Eigenschaften dieses Menschen und warum er*sie doch gar nicht so gut zu dir passt. Also erinnere dich daran, wenn bei euch etwas schief gelaufen ist und halte dich nicht nur an schönen Erinnerungen fest. Wenn ihr nicht zu 100 % auf einer Wellenlänge seid und komplett unterschiedliche Interessen und Vorstellungen vom Leben habt, dann hätte eine Beziehung sowieso schwer werden können.

Nimm dir Zeit

Allen Tipps vorausgestellt ist, dass du dir auf jeden Fall eine Menge Zeit nehmen solltest, das Ganze zu verarbeiten. Es bringt gar nichts, alle Tipps am Tag danach anzuwenden und zu erwarten, dass es dir in einer Woche wieder besser geht. Traurig, aber wahr: Unglücklich verliebt sein ist bescheuert, aber Liebeskummer dauert nun mal bei jedem*jeder unterschiedlich lange. Und das ist okay!