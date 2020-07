Streicheln und zärtlich sein: Das mögen Jungs!

Der Penis ist die empfindlichste erogene Zone eines Jungen. Hier konzentrieren sich besonders viele Nervenenden unter der Haut. Und die sind direkt mit dem Lustzentrum im Gehirn vernetzt. Zarte Küsse sind dort genauso willkommen wie zärtliche Berührungen mit Händen und Fingerspitzen. Fasst du den Penis oder die Hoden an, dann achte immer auf die Reaktionen des Jungen. Denn sind die Berührungen zu fest oder die Reibungen zu stark, fühlt sich das vielleicht nicht mehr so toll an. Du bist dir unsicher, was gefällt und was nicht? Dann frag lieber nach.