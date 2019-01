Dr.-Sommer-Team: Worauf kommt es an? Max: Naja, das hängt davon ab, was ich grad will, also mit welcher Absicht ich mir einen runterhole. Also wenn ich nur onaniere, um Stress loszuwerden, dann beweg ich die Hand viel schneller vor und zurück und benutz meistens noch ne Wichsvorlage, um mich anzutörnen. Ich komm dann schon nach ein oder zwei Minuten.