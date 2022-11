Selbstbefriedigung: So machen sich's Jungs!

Dr.-Sommer-Team: Hallo Max! Toll, dass du unsere Fragen zu deinen SB-Erfahrungen beantwortest. Weißt du noch, wie du die Selbstbefriedigung für dich entdeckt hast?Max: Ja, ich glaub ich war da so etwa 11 Jahre alt. Da wurde mein Penis öfter steif und ich hab schnell raus gefunden, dass es richtig angenehm ist, wenn ich ihn anfasse und so ein bisschen an ihm herumdrücke. Dass das schon Selbstbefriedigung war, wusste ich damals noch nicht. Ich hab einfach gemacht, was sich gut anfühlte.