Wir erklären, was Du tun kannst, wenn Du während der Regel schwimmen gehen willst.

Mädchen können auch während der Regel baden oder schwimmen gehen. Denn die Regel ist ja keine Krankheit!

Nur mit Binden ist baden nicht möglich, weil sie sich mit Wasser vollsaugen würden und das Menstruationsblut nicht mehr aufnehmen könnten.

Mit Tampons oder Menstruationskappen ist es aber gar kein Problem, wie alle anderen ins Wasser abzutauchen. Wir erklären, was Mädchen darüber wissen sollten.

Tampons

© Michael Schultze

Die meisten Mädchen benutzen Tampons, wenn sie schwimmen gehen wollen. Vor dem Schwimmen kann einfach ein neuer Tampon eingeführt werden und los geht der Badespaß. Da die Scheide aber nicht fest verschlossen ist, kann ein bisschen Wasser von außen in die Scheide eindringen. Dieses Wasser wird natürlich vom Tampon genauso aufgesogen wie das Regelblut. Daher sollten Mädchen den Tampon baldmöglich wechseln, nach dem sie aus dem Wasser kommen.

Mehr über Tampons erfährst Du hier.

Menstruationskappen

© Michael Schultze

Die noch wenig bekannten Menstruationskappen werden ebenfalls in die Scheide eingeführt, um dort das Regelblut aufzufangen. Da sie aus Kunststoff sind, nehmen sie jedoch kein Wasser auf. Sie fangen in der kleinen Wölbung einfach nur die Regelflüssigkeit auf. Es schaut auch kein Faden mehr aus der Scheide, weil die Kappe während des Tragens nicht sichtbar ist. So sind Mädchen beim Baden mit Menstruationskappen noch einen Tick mehr im Vorteil als im Vergleich zu Tampons.

Doch nicht alle Mädchen können sich vorstellen, so ein Produkt zu verwenden. Wer allerdings gern am Meer und weit weg von sauberen Toiletten badet, sollte sich vielleicht einmal etwas genauer mit diesen Teilen beschäftigen. An leichten Tagen muss eine Menskappe nämlich erst nach vielen Stunden ausgeleert werden. So legst Du sie zu Hause ein, gehst entspannt plantschen und brauchst erst nach Deiner Rückkehr die Kappe auszuleeren.

Mehr über Menskappen erfährst Du hier!