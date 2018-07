Jugenduntersuchung J1 - was passiert da?

Hier erklären wir, was dich bei der Jugenduntersuchung J1 bei deinem Kinder- und Jugendarzt erwartet. Die Jugenduntersuchung ermöglicht dir herauszufinden, ob du für dein Alter richtig entwickelt bist und gibt dir die Möglichkeit, Fragen stellen zu können. Vielleicht hast du schon länger den Gedanken, dass etwas an deinem Körper nicht richtig entwickelt ist oder dass die Pubertät nicht so verläuft, wie du es dir vorgestellt hast. All das kannst du mit einem Arzt besprechen, denn der J1 Termin ist extra dafür da. Damit du weißt, was dich bei diesem Arzttermin erwartet, haben wir für dich eine Übersicht mit Antworten auf die häufigsten Fragen zur J1 zusammengestellt:

In welchem Alter machen Jugendliche die J1?

Die J1 kannst du im Alter von 12 bis 14 Jahren machen.

Muss ich dahin?

Nein! Die Jugenduntersuchung J1 ist freiwillig, wird aber von Ärzten empfohlen. Denn oft ist es so, dass körperliche Fehlentwicklungen vor allem dann gut behandelt werden können, wenn sie früh entdeckt werden. Ein Check, kurz zu Beginn der Pubertät, ist also wirklich sinnvoll, weil sich dein Körper in dieser Zeit stark verändert. Du kannst alle Untersuchungen mitmachen und dem Arzt seine Fragen zu deiner Entwicklung und Lebensweise beantworten. Du musst es aber nicht, wenn dir etwas zu intim oder persönlich ist.

Müssen die Eltern dabei sein?

Du entscheidest, ob deine Eltern dich zum Arzt begleiten oder ob du allein hingehst. Und du kannst auch sagen, wenn du mit dem Arzt im Behandlungsraum unter vier Augen sprechen möchtest.

Was passiert bei der J1 genau?

Erstmal gibt es ein Gespräch. Der Arzt fragt zum Beispiel: Wie geht es dir? Kommst du in der Schule gut zurecht? Welche Krankheiten oder Kinderkrankheiten hattest du schon? Wenn du möchtest, gibt dir der Arzt auch Tipps, z.B. für gesunde Ernährung oder eine gute Körperhaltung. Und für Verhütung, falls du schon 14 Jahre alt bist und das für dich eine Rolle spielt. Außerdem hast du die Chance, selbst Fragen zu stellen, falls du unsicher mit etwas bist: Was passiert in der Pubertät? Wann beginnt sie bei mir? Warum sind meine Mitschüler schon im Stimmbruch und ich nicht? Warum wachsen bei meinen Freundinnen schon Brüste und bei mir noch nicht? Auch Themen zu Sexualität, Verhütung oder Gewichtsprobleme und psychischer Belastung können besprochen werden. Zur Untersuchung gehört auch der Gesundheits-Check. Der Arzt misst Größe, Gewicht und Blutdruck. Er horcht dein Herz ab, tastet Hals, Brust und Bauch ab und schaut, ob deine Wirbelsäule okay ist. Manchmal schaut er sich deine Geschlechtsorgane an, um zu sehen, ob sich dort alles richtig entwickelt. Das kannst du zulassen, wenn du selber Zweifel hast, ob bei dir alles okay ist. Wenn du das aber nicht möchtest, dann kannst du das sagen.

Muss man sich da ganz ausziehen?

Viele fühlen sich nicht wohl bei dem Gedanken, dass sie sich bei der J1 ausziehen müssen. Aber keine Panik: Das ist auch nicht unbedingt nötig. Meist reicht es aus, wenn du dich bis auf die Unterwäsche ausziehst. So sieht der Arzt deinen Körperbau und kann sich ein Bild von deiner Entwicklung machen. Und dieser Teil der körperlichen Untersuchung ist sowieso nur ein kleiner Teil der ganzen J1. Wenn du dich schämst, denk immer daran: Für den Arzt gehört es zu seinem Alltag, dass er Menschen mehr oder weniger angezogen untersucht. Und er weiß, dass es für dich nicht alltäglich ist. Wenn du also ein Problem damit hast, kannst du das dem Arzt sagen. Er wird nicht von dir erwarten, dass du etwas tust, was du nicht willst.

Ganz wichtig: Der Arzt erklärt normalerweise alles, was er macht. Wenn du etwas nicht verstehst oder wissen willst, was er jetzt gerade untersucht und warum: Frag nach! Schließlich ist es dein Körper!

Muss ich etwas mitbringen?

Bring deinen Impfpass mit zur J1. Denn der Arzt schaut ihn sich kurz an und sagt, ob du eine der Impfungen auffrischen solltest oder ob dein Impfschutz noch auf dem richtigen Stand ist. Solltest du eine Impfung machen lassen müssen, braucht er dann das Einverständnis deiner Eltern.

Und wer erfährt das Ergebnis?

Am Ende sagt er dir das Ergebnis seines Checks. Falls ihm etwas aufgefallen ist, was sich nochmal ein Spezialist angucken sollte, wird er es dir und deinen Eltern sagen und dir eine Überweisung mitgeben. Ansonsten brauchen deine Eltern keine Details aus deinem Arztgespräch zu erfahren.