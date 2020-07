Sei leichtherzig und nicht zu ernst! Ein Junge will beim ersten Flirt ziemlich sicher nicht gleich davon erfahren, was gerade alles schief läuft in Deinem Leben. Flirten bedeutet nämlich, dass Du und ein Junge Euch erst einmal unbeschwert und leichtherzig kennenlernt. Wenn Ihr dabei Spaß miteinander habt, dann könnt Ihr Euch verabreden. Und wenn ihr etwas vertraut miteinander geworden seid, kannst Du ihm dann auch Dinge von Dir erzählen, die Dich bewegen und vielleicht auch sehr ernsthaft sind.