Erster schwuler Sex...!

Bist Du oben oder unten, hinten oder vorn? Du fragst Dich vielleicht, ob Du derjenige sein möchtest, der seinen Penis einführen will, oder ab Du lieber derjenige sein möchtest, der den Penis des anderen in sich spüren möchte. Diese Frage ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten. Am besten ist es in so einem Fall, wenn Ihr einfach beide Möglichkeiten spielerisch ausprobiert und so herausfindet, was Euch beiden gefällt. Ihr könnt Euch auch vor, während und nach dem Sex liebevoll und offen darüber unterhalten. Klar braucht das viel Mut, doch Euer Mut wird bestimmt mit tollen neuen Erfahrungen belohnt werden!