Lasst es langsam angehen! Nimm Dir Zeit und zieh Dein Traumgirl langsam aus. Genieße jeden Augenblick. Küsse ihren Ellenbogen, berühre ihre Brüste, küsse ihren Nacken, streichle ihren Bauch und ihre Oberschenkel. Lege Dich auf sie drauf, wenn Du magst, und küsse sie leidenschaftlich. Es gibt so viel zu erkunden am Körper eines Mädchens, so viel zu genießen, bevor Ihr Euch im Intimbereich anfassen könnt. Kostet es aus.