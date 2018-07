Altersunterschied! Vorteile, Nachteile, was erlaubt und was verboten ist!

Egal ob heterosexuell, schwul oder lesbisch: Wenn es um den erlaubten Altersunterschied von Paaren geht, gelten für alle dieselben Regeln!

Wieso kommt es häufig zu einem Altersunterschied?

Jeder hat sein eigenes Tempo, wenn es um die innere und äußerliche Entwicklung geht. Und oft sind die Mädchen den Jungen in ihrer Entwicklung etwa ein Jahr oder etwas mehr voraus. Manchmal sind aber auch die Jungen reifer als die Mädchen.

Und so finden sich Paare zusammen, die ungewöhnliche Altersunterschiede haben oder zumindest altersmäßig weiter auseinander liegen. Ein sehr großer Altersunterschied kann jedoch auch unpassend sein, selbst wenn beide Gefühle füreinander haben. Denn es gibt gesetzliche Vorgaben, an die sich jeder halten muss. Vor allem, wenn es um sexuelle Handlungen geht!

Ausführliche Infos, ab wann du mit wem Sex haben darfst und was laut Gesetz verboten ist, gibt’s hier!

Altersunterschied: Warum sich Mädchen häufig für ältere Jungs interessieren!

Die Entwicklung in der Pubertät verläuft bei Jungen und Mädchen etwas unterschiedlich. So passiert es oft, dass Mädchen innerlich und äußerlich etwas früher reif werden, als gleichaltrige Jungen. Blöd für die Jungs, die dann selber schon gern weiter wären, damit die gleichaltrigen oder auch älteren Mädchen sich auch für sie interessieren. Aber das ist nun mal nicht zu ändern. Es erklärt aber, warum sich Mädchen oft für etwas ältere Jungen interessieren. Die sind in ihrer Entwicklung weiter und passen deshalb besser zu ihnen.

Altersunterschied: Wenn das Mädchen älter ist!

Ist in einer Liebesbeziehung das Mädchen älter als der Junge, müssen sich beide manchmal blöde Sprüche von anderen anhören. Da aber jeder Mensch anders ist, können auch solche Paare super zusammenpassen, in denen der Junge etwas jünger ist. Wer so eine Beziehung führt, sollte sich deshalb nicht einreden lassen, dass mit ihm oder ihr etwas nicht stimmt.

Altersunterschied: Vorteile!

Das Alter ist euch nicht so wichtig und ihr habt vor allem darauf geachtet, wie ihr vom Wesen her zusammenpasst? Das ist die beste Basis für eine gute Beziehung .

Nachteile von Altersunterschieden!

Möglicherweise ist euer Freundeskreis sehr verschieden und nicht so offen für jemand viel älteres oder jüngeres . Das kann zur Folge haben, dass eure Treffen eher zu zweit und weniger mit euren Cliquen stattfinden. Auf Dauer belastet das einige Paare . Es muss aber nicht so sein.

