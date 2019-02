10 Geschenktipps: Was Mädchen gefällt!

Für wahre Schönheiten. Dass Deine Freundin für Dich das schönste Mädchen auf der Welt ist, ist für Dich völlig klar. Aber weiß sie das auch? Sag es ihr ruhig ab und zu. Schon das wird sie freuen. Und mit einem Beauty-Geschenk kannst Du ihr zusätzlich zeigen, dass sie Dir wichtig ist! Zahlreiche Produkte werden in kleinen Probiergrößen angeboten, da kannst Du eine Auswahl an unterschiedlichen Pflegeartikeln aussuchen. Ob Badezusatz oder Bodylotion – im Drogeriemarkt wirst Du fündig. Das lieben fast alle Mädchen. Tipp: Schau, welchen Duft sie mag oder benutzt und suche etwas aus, was dazu gut passt. Ein Duschgel kostet zum Beispiel viel weniger als ein Parfum, ist aber auch toll!