Dass er "versagt" hat Es verletzt einen Jungen total, wenn ein Mädchen ihm sagt, dass er irgendwo versagt hat. Wenn er also zum Beispiel eine neue Sportart ausprobiert und sich herausstellt, dass er darin gar nicht gut ist, dann sollte ihm ein Mädchen das nicht auch noch unter die Nase reiben. Sag ihm stattdessen lieber, was er gut kann und was Du an ihm liebst.