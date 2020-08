Bekomme ich die Pille auch ohne meine Eltern? Worauf muss ich achten, damit sie sicher wirkt? Hat sie Nebenwirkungen? Bin ich in der Pillenpause auch geschützt? Was mache ich, wenn ich die Pille vergessen habe? In dieser Folge der Dr. Sommer Sprechstunde reden wir mit einer Frauenärztin über eure Fragen zur Pille.