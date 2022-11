Dr.-Sommer-Check: Schwanger oder nicht?

Hier erfährst du, woran du erkennen kannst, ob du schwanger bist. Aber bevor du Panik kriegst, weil dir einige der Anzeichen bekannt vorkommen, lies den Check erst mal zu Ende!

Wir nennen dir mögliche körperliche Anzeichen für eine Schwangerschaft. Aber: Nicht jedes schwangere Mädchen hat die beschriebenen Symptome. Und nicht jede, die diese Symptome hat, ist auch schwanger.

Bevor du drüber nachgrübelst, ob du vielleicht das ein oder andere Symptom an dir entdeckst, beantworte erst die folgende Frage:

Hattest du Sex?

Wer keinen Sex hatte, bei dem Sperma an oder in die Scheide gelangt ist, kann auch nicht schwanger sein. Ganz egal, ob ein oder mehrere der unten genannten Symptome auftreten. Also check erst mal, ob eine Schwangerschaft bei dir überhaupt in Frage kommt!

Falls du ungeschützten Sex (Petting oder Geschlechtsverkehr) hattest . . .

Mach einen Schwangerschaftstest!

So einen Test kannst du jederzeit selbst durchführen oder bei deinem Arzt machen lassen. Sichere Schnelltests zum Selbermachen gibt's in jeder Apotheke!

Alles über den Schwangerschaftstest!

Wenn der Schwangerschaftstest positiv (schwanger!) ausfällt . . .

Bleib damit auf keinen Fall allein!

Du brauchst jetzt unbedingt Hilfe, um zu entscheiden, wie's für dich weitergeht. Sprich mit deinen Eltern, auch wenn's schwer fällt. Hast du Angst davor? Dann sprich mit Erwachsenen darüber, denen du vertraust. Oder geh gleich zu Pro Familia! Die Beraterinnen helfen dir auf jeden Fall weiter. Du kannst ihnen vertrauen. Außerdem stehen sie unter Schweigepflicht.

Das KÖNNEN Anzeichen dafür sein, dass du schwanger bist:

» Deine Tage bleiben aus!

» Empfindliche Brüste!

» Müdigkeit, Schwindel und Harndrang!

» Übelkeit und Ekelgefühle!

» Gewichtszunahme!

