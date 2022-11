Kann ich beim Fingern schwanger werden?

Patrizia: Kann mich mein Freund auch mit Sperma am Finger schwängern, wenn er meine Scheide anfasst? Oder wie ist das?

Dr.-Sommer-Team: Ja, das ist möglich! Eine Frau kann immer dann schwanger werden, wenn Samenzellen in ihre Scheide gelangen. Egal, ob sie dort durch den Penis hinkommen oder per Finger übertragen werden.

Sind Spermien erst mal am Eingang zur Scheide, machen sie sich selbst auf den Weg bis in die Gebärmutter. Dort kann es dann zur Befruchtung kommen. Deshalb: Beim Fingern immer drauf achten, dass kein Sperma an der Hand ist!

Wenn dein Freund seine Hände z.B. an der Bettdecke oder mit einem Papier- taschentuch trocken reibt, bevor er deine Scheide berührt, reicht das völlig.