The Dome 2019: Alle Infos zur Show 🌟

The Dome 2019: Wincent Weiss als erster Künstler bestätigt

The Dome glänzt jedes Jahr mit einem unfassbar abwechslungsreichen Line-Up. Auch dieses Jahr sollen rund 15 nationale und internationale Top-Acts dabei sein. Der erste Sänger, der seine Pläne an Halloween über Board geworfen hat, um bei der Musikshow dabei zu sein, ist Wincent Weiss! Der besonders für Songs wie "Kaum erwarten", "Pläne" und "Musik sein" gefeiert wird – hier erfahrt ihr die Geheimnisse hinter seinen Songs! In den kommenden Wochen wird auch das restliche Line-Up bekannt gegeben.

Wie kann ich bei The Dome 2019 dabei sein?

Gute Neuigkeiten für alle, die The Dome 2019 live erleben wollen: Tickets für die Show gibt es ab sofort für ca. 52 € unter www.thedome.de. Außerdem könnt ihr das Event am 31. Oktober auch im Web per Livestream und in den sozialen Netzwerken sehen. Am 2. November strahlt RTL2 die Show auch um 18:15 Uhr im TV aus.

Wie war The Dome 2018?

Im letzten Jahr kehrte die Musikshow The Dome nach einer sechsjährigen Pause zurück. Instagram-Stars Lisa und Lena moderierten das Mega-Event in der König Pilsener Arena in Oberhausen. Stars wie Little Mix, Rea Garvey, Die Lochis, Mike Singer,Lina, Alvaro Soler, Lena Alle Farben, Namika und viele mehr rockten die Bühne.

Was ist The Dome?

Die Musikshow The Dome hat nur eines im Sinn: Menschen durch Musik miteinander zu verbinden. Bereits 1997 gab es die erste Show und seit dem traten jährlich Stars wie die Backstreet Boys, Destiny's Child und Lady Gaga auf. Nach einer sechsjährigen Pause kehrte das Event 2018 endlich wieder zurück.