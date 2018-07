DIY: Die coolsten Accessoires für deine Party!

Endlich Sommer! Höchste Zeit, mit deinen Freunden eine fette Party zu schmeißen! Wir sorgen mit unseren kunterbunten DIYs für das richtige Tuttifrutti-Feeling! Los geht´s!

Flamingo-Strohhalm

BRAVO / Karin Weber

Du brauchst:

- Tonpapier (2 verschiedene Rosa-Töne)

- Strohhalme

- Heißklebepistole

- Klammer

- schwarzer und weißer Filzstift

BRAVO / Karin Weber

So geht´s: Mal auf Tonpapier einen Flamingo und schneide ihn aus. Dasselbe machst du auch für die Flügel mit dem zweiten Farbton. Umrande sie dann mit einem weißen Stift, mal mit einem schwarzen Stift Schnabel und Augen. Bring den Flügel mithilfe einer Klammer an. Befestige den Flamingo mit der Heißklebepistole am Strohhalm. Fertig!

Lichterkette

BRAVO / Karin Weber

Du brauchst:

- eine Lichterkette

- Pappbecher mit einem Muster deiner Wahl

- Cuttermesser

BRAVO / Karin Weber

So geht´s: Schneide aus der grünen und roten Pappe zwei Kreise aus. Beschrifte den grünen Kreis mit den Infos zu deiner Party. Leg anschließend die beiden Hälften des geteilten roten Kreises darüber und mach ihn mit einer Klammer fest. Mal dann mit einem schwarzen Filzstift Kerne darauf.

Bilderrahmen

BRAVO / Karin Weber

Du brauchst:

- Pappkarton

- Geschenkpapier mit Tropical-Aufdruck

- künstliche Blumen

- ­Flüssigkleber

- Heißklebepistole

BRAVO / Karin Weber

So geht´s: Schneide aus dem Pappkarton einen rechteckigen Rahmen. Bekleb ihn mit dem Geschenkpapier. Mit der Heißklebepistole befestigst du die Blumen auf dem Rahmen.

Melonen-Girlande

BRAVO / Karin Weber

Du brauchst:

- Pappteller

- Acrylfarbe in Rot, Grün und Schwarz

- Schnur

- Schere

- Locher

BRAVO / Karin Weber

So geht´s: Bemal den gewölbten Rand des Papptellers mit der grünen Farbe. Pinsel mit der roten die Mitte aus, lass dabei etwas Abstand zum Rand. Mal dann mit der schwarzen Farbe Kerne auf den Teller und lass alles gut trocknen. Schneide aus den Teller Pizzastücke. Nun jedes Stück lochen und auf eine Schnur fädeln.

Du hast etwas nachgebastel? Dann poste es mit dem #BRAVOGIRLDIY auf Insta! Wir sind gespannt auf deine Ideen.