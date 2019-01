"The Black Eyed Peas"-Star Will.i.am könnte taub werden

"The Black Eyed Peas"-Star Will.i.am könnte in den nächsten Jahren komplett taub werden. Das ist wohl das mit Abstand schlimmste, dass einem Musiker passieren kann. Der 43-Jährige hat sich in den vergangen Jahrzehnten nicht nur als Sänger etabliert, sondern auch als Songwriter und Produzent. Mit Hits wie "Scream & Shout" und "It's My Birthday" hat sich Will.i.am auch außerhalb seiner Band "The Black Eyed Peas" einen Namen im Showbusiness gemacht. Demnächst muss sich der Künstler wohl von seiner großen Liebe, der Musik verabschieden.

"The Black Eyed Peas"-Star Will.i.am: Schlimmes Schicksal

Gegenüber dem "Sunday Times Magazine" verriet Will.i.am: " Ich bin 42. Als ich zum Doktor ging und meine Ohren testen lies, sagten sie mir: 'Dein Gehör ist das eines sehr viel älteren Menschen.' 2007, 2013 und in diesem Jahr habe ich meine Hörfrequenz testen lassen und die Kurve zeigt einen deutlichen Verlust an." Wann der komplette Hörverlust eintritt, können ihm die Ärzte nicht sagen.

"The Black Eyed Peas"-Star Will.i.am: Kampf gegen Krankheit

Will.i.am ist kein Mensch, der sich seinem Schicksal aussetzt. Mit einer Ernährungsumstellung versucht er nun körperlich fitter und vitaler zu werden. Dabei setzt er auf eine Vegane Diät. Im Interview mit Tom und Daisy in der Show KISS Breakfast erzählte er: "2020 wollen wir wieder in den Stadion-Modus kommen. Einfach harte Arbeit, harte Arbeit, harte Arbeit. Meine Brustmuskeln werden dann so frisch sein. I werde ein Six-Pack haben, Brustmuskeln im Stahl-Modus. Mein ganzer Traum ist quasi, ohne Shirt herumlaufen zu können, weil ihr das noch nie gesehen habt.“ Will.i.am möchte natürlich seine neugewonnen Kenntnisse im Ernährungsbereich auch mit anderen teilen und hat daher vor, ein Kochbuch zu schreiben: "Ein Buch ist schön. Ein Buch ist nicht aufwendig, aber das Resultat wird mehr Leuten helfen".

