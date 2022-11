Die Sex-Tapes der Stars

What??! Zwei Hollywood-Stars haben ein Sex-Tape gedreht?! Ein heißer Clip von "How I Met Your Mother"-Star Jason Segel und Schauspielerin Cameron Diaz ist jetzt im Internet gelandet...

Darum geht's:

Im Liebesleben von Jay (gespielt von Jason Segel) und Annie (Cameron Diaz) ist die Luft raus. Um das zu ändern, wollen sich die zwei beim Sex filmen. Gesagt, getan!

Doch durch ein Versehen schickt Jay das heiße Video an die Cloud - und von da auch an mehrere iPads, die das Paar Freunden und Bekannten geschenkt hat. Jetzt setzen die Eheleute alles daran, die Tablets plus Sex-Tape zurückzubekommen, damit keiner von ihrem kleinen Geheimnis erfährt.