Die schlimmsten Sätze, die Kinder zu ihren Eltern sagen können

Mit Eltern zusammen zu leben ist echt nicht immer easy! Es gibt einige Momente in denen du dich macht- und hilflos fühlst. Erst recht, wenn du dein Leben selbst planen willst und deine Eltern dir reinreden.

Wut, Rumheulen, Trotz und die Ansage „Ich mach, was ich will!“ sind in diesen Situationen aber weder für DICH noch für deine Eltern hilfreich. Versuch der Situation mit echtem Selbstbewusstsein zu begegnen. Wer sich erwachsen benimmt wird meist tatsächlich auch so behandelt.