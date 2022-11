Die Kondome sind zu lang!

Christopher, 14: Ich habe mir letztens Kondome gekauft, weil ich bald mit meiner Freundin schlafen möchte. Ich habe die Größe 62 und habe es genau so herausgefunden, wie Ihr es erklärt habt. Von der Breite passen sie auch perfekt, aber von der Länge her sind sie zu groß. Ich habe auch schon im Internet gesucht, habe aber auch nur Kondome gefunden, die von der Breite passen würden, aber nicht von der Länge. Was soll ich jetzt tun? Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wo ich passende Kondome finden kann?

Dr.-Sommer-Team: Es gibt unterschiedliche Längen- und Breitenkombinationen!

Lieber Christopher,

gut, dass Du so gewissenhaft nach dem perfekt passenden Kondom suchst. Denn die Passform und die Sicherheit eines Kondoms hängen eng zusammen. Ein zu weites Kondom kann nämlich abrutschen oder es kann Sperma rauslaufen. Und ein zu kleines passt erst gar nichts, kann wehtun oder sich wieder abrollen. Beides ist schlecht.

Wenn Deine Kondome von der Breite gut passen, ist das das Wichtigste. Und solange das Kondom trotz Überlänge hält und nicht stört, ist ein zu langes Kondom kein Problem. Unsicher wäre es allerdings, wenn das Kondom zu kurz wäre, weil es dann leicht abrutschen könnte beim Geschlechtsverkehr.

Mittlerweile gibt es zum Glück Hersteller, die Kondome in unterschiedlichen Längen- und Breitenkombinationen anbieten. Zum Beispiel von "TheyFit", die 95 Kondomgrößen anbieten. Da findest Du auch mit einem großen Penisumfang passende Kondome in unterschiedlichen Längen. Darüber hinaus gibt es noch die Gummis von "My.Size" mit immerhin sieben verschiedenen Kondombreiten - auch welche für einen großen Penisumfang.

Recht viele verschiedene Größen haben auch die Marken "Pasante" und "Glyde", die von 49mm bis 60mm nominale Breite (nominale Breite ist der Penisumfang in Millimetern durch zwei geteilt) und entsprechender Länge bezahlbare Kondome führen. Aber 60mm dürften für Dich etwas knapp sein. Da musst Du Dich im Internetfachhandel einmal durch die Angebote und Größenangaben wühlen, um das perfekte Kondom für Dich zu finden.

Im Fachhandel gibt es ein sehr großes Angebot, vor allem im Internet. Aber es gibt auch einige Apotheken, in denen die Auswahl sehr gut ist. Ein schönes erstes Mal mit Deiner Freundin wünscht Dir,

Dein Dr.-Sommer-Team

